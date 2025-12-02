В Крыму впервые пройдет «Главная морская елка страны»

Для гостей «Главной морской ёлки страны» подготовлена насыщенная культурная программа. С 29 декабря начнет свою работу резиденция Морского Деда Мороза, а также откроется его почта. Центром притяжения станет восьмиметровая арт-елка, созданная из настоящих лодок и якорей, также у гостей будет возможность посетить рождественскую ярмарку и творческие мастер-классы. Семейный праздник продлится до 8 января 2026 года.