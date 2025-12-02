В Хабаровске прошел всероссийский форум для молодежи с ОВЗ «Слушаю сердцем»

Как отметил председатель Комиссии по делам молодежи Всероссийского общества глухих Макар Макаркин, такие форумы крайне важны для социализации ребят. Общаясь на родном жестовом языке со сверстниками, они лучше усваивают информацию и чувствуют себя равными среди других. В рамках образовательной программы выступили эксперты, в том числе и сами глухие, которые делились личным опытом, рассказывая, как превратить свою особенность в преимущество. Особое внимание уделили вопросам доступности высшего образования и карьерного роста для молодежи с нарушениями слуха.