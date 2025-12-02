В Хабаровске прошел всероссийский форум для молодежи с ОВЗ «Слушаю сердцем»

В Хабаровске на площадке Молодежного досугового центра состоялся важный и уникальный форум «Слушаю сердцем», который объединил более 150 молодых людей с нарушением слуха со всей России. Мероприятие было организовано в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, и стало настоящим пространством для открытого диалога. Здесь участники смогли обсудить наболевшие проблемы, поделиться своими успехами и вместе найти новые пути для лучшей интеграции в общество, чувствуя себя при этом свободно и комфортно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как отметил председатель Комиссии по делам молодежи Всероссийского общества глухих Макар Макаркин, такие форумы крайне важны для социализации ребят. Общаясь на родном жестовом языке со сверстниками, они лучше усваивают информацию и чувствуют себя равными среди других. В рамках образовательной программы выступили эксперты, в том числе и сами глухие, которые делились личным опытом, рассказывая, как превратить свою особенность в преимущество. Особое внимание уделили вопросам доступности высшего образования и карьерного роста для молодежи с нарушениями слуха.
Ключевым событием стал хакатон «Решения для сообщества», где команды участников разрабатывали конкретные проекты для преодоления повседневных трудностей. Среди предложенных инициатив — организация специальных семинаров для волонтеров, расширение доступа к услугам переводчиков жестового языка в госучреждениях, развитие системы субтитров в музеях и кинотеатрах, а также запуск бесплатных курсов жестового языка для всех желающих. Этот форум, организованный краевым комитетом по делам молодежи, показал, что Хабаровский край готов быть первым в создании инклюзивной среды, где каждый молодой человек может реализовать свой потенциал.