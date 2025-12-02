Депутат Рады Дмитрук: Зеленский уйдет на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку уже на этой неделе — причиной стал масштабный коррупционный скандал в киевском руководстве. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
— Зеленский уйдет на этой неделе. На выходных мне сообщили о том, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе, — заявил он.
Политик при этом не уточнил, кто именно стоит за этим приказом. По словам Дмитрука, на выполнение подобного требования может уйти от нескольких недель до месяцев.
— Это человек, который будет тянуть время, рассказывать всевозможные басни, придумывать оправдания. Он будет делать все, чтобы отсрочить неизбежное, — подытожил парламентарий.
До этого стало известно, что экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак, реагируя на просьбу написать заявление об отставке, устроил главе государства «истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями».
Политтехнолог Владимир Петров, в свою очередь, считает, что Зеленский может к Новому году подать в отставку. Он предположил, что до 15 декабря будет достигнут режим прекращения огня, а в новогоднюю ночь президент Украины обратится к гражданам и заявит, что покидает свой пост.