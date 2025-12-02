Новогодняя почта: жители Башкирии могут написать письмо Деду Морозу

«Каждый год в декабре, кроме стандартных задач, мы выполняем важную миссию — доставляем письма Деду Морозу. Наши сотрудники ежедневно сортируют новогоднюю почту и отправляют её в резиденцию сказочного волшебника. Это время, когда люди стараются поздравить своих близких, передать друг другу тёплые слова, лучше всего передать которые может только написанное от руки послание. Поэтому поток писем и открыток на почте в эти дни также традиционно увеличивается», — прокомментировал директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков.