Новогодняя почта: жители Башкирии могут написать письмо Деду Морозу

Не за горами Новый год, а значит, пора писать письма Деду Морозу, и Почта России уже установила в отделениях специальные почтовые ящики. Весь декабрь они принимают послания для волшебника.
Отправлять письма следует по адресу: 162390, дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область. Если ребенку понадобится помощь, почтовые работники расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. А если хочется получить ответ, нужно указать свой полный обратный адрес и индекс. Принимают послания для Деда Мороза и самые обычные почтовые ящики.
«Каждый год в декабре, кроме стандартных задач, мы выполняем важную миссию — доставляем письма Деду Морозу. Наши сотрудники ежедневно сортируют новогоднюю почту и отправляют её в резиденцию сказочного волшебника. Это время, когда люди стараются поздравить своих близких, передать друг другу тёплые слова, лучше всего передать которые может только написанное от руки послание. Поэтому поток писем и открыток на почте в эти дни также традиционно увеличивается», — прокомментировал директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков.
Как ранее сообщал Башинформ, главную ёлку страны привезут в Кремль 10 декабря.