Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы лауреаты премии Fashion Awards от Британского совета моды

В Лондоне прошла церемония Fashion Awards, организованная Британским советом моды. Главную награду получил Джонатан Андерсон, которого вновь признали «Дизайнером года» за работу в Dior и JW Anderson. Он поблагодарил команды брендов и отметил, что считает себя «всего лишь шоугерл».

В Лондоне прошла церемония Fashion Awards, организованная Британским советом моды. Главную награду получил Джонатан Андерсон, которого вновь признали «Дизайнером года» за работу в Dior и JW Anderson. Он поблагодарил команды брендов и отметил, что считает себя «всего лишь шоугерл».

Лучшим дизайнером мужской одежды назвали Грейс Уэльс Боннер, недавно возглавившую мужское направление Hermès. Сара Бертон стала победительницей в категории женской одежды, а награду ей вручила Кейт Бланшетт. Премию Vanguard Award за нестандартный взгляд на моду получила Дилара Финдикоглу.

Моделью года признали Анок Яй. В своей речи она упомянула сложности, с которыми сталкиваются чернокожие модели, и призвала обратить внимание на конфликт в Судане. Дельфин Арно получила награду за поддержку молодых дизайнеров, включая премию LVMH Prize.

Премию Изабеллы Блоу за создание Dover Street Market присудили Рей Кавакубо и Адриану Джоффе. Брунелло Кучинелли отметили за карьерные достижения, Little Simz — за культурные проекты, а Мелани Уорд удостоили посмертной награды за вклад в индустрию.

Ранее стартовал прием заявок на участие в шестой Московской неделе моды. Мероприятие пройдет с 12 по 17 марта 2026 года в Центральном выставочном зале «Манеж».