Названы лауреаты премии Fashion Awards от Британского совета моды

В Лондоне прошла церемония Fashion Awards, организованная Британским советом моды. Главную награду получил Джонатан Андерсон, которого вновь признали «Дизайнером года» за работу в Dior и JW Anderson. Он поблагодарил команды брендов и отметил, что считает себя «всего лишь шоугерл».
Лучшим дизайнером мужской одежды назвали Грейс Уэльс Боннер, недавно возглавившую мужское направление Hermès. Сара Бертон стала победительницей в категории женской одежды, а награду ей вручила Кейт Бланшетт. Премию Vanguard Award за нестандартный взгляд на моду получила Дилара Финдикоглу.
Моделью года признали Анок Яй. В своей речи она упомянула сложности, с которыми сталкиваются чернокожие модели, и призвала обратить внимание на конфликт в Судане. Дельфин Арно получила награду за поддержку молодых дизайнеров, включая премию LVMH Prize.
Премию Изабеллы Блоу за создание Dover Street Market присудили Рей Кавакубо и Адриану Джоффе. Брунелло Кучинелли отметили за карьерные достижения, Little Simz — за культурные проекты, а Мелани Уорд удостоили посмертной награды за вклад в индустрию.
Ранее стартовал прием заявок на участие в шестой Московской неделе моды. Мероприятие пройдет с 12 по 17 марта 2026 года в Центральном выставочном зале «Манеж».