Названы лауреаты премии Fashion Awards от Британского совета моды

В Лондоне прошла церемония Fashion Awards, организованная Британским советом моды. Главную награду получил Джонатан Андерсон, которого вновь признали «Дизайнером года» за работу в Dior и JW Anderson. Он поблагодарил команды брендов и отметил, что считает себя «всего лишь шоугерл».