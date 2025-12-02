Туман и мороз прогнозируют в Ростовской области 2 декабря

В Ростовской области второй день зимы не порадует хорошей погодой. Как рассказали в региональном МЧС со ссылкой на Росгидромет, 2 декабря будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Однако местами по региону все же возможен небольшой дождь, причем на севере — с мокрым снегом.
— В отдельных районах — туман, ночью и утром по северу и востоку гололед и изморозь, — сказали в областном МЧС.
Ветер восточный и северо-восточный, порывы — от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью от нуля до пяти градусов тепла. На севере и востоке — до трех градусов мороза. Днем воздух прогреется и столбики термометров покажут от одного до шести градусов тепла.
