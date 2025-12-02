В России в ноябре предотвратили хищение мошенниками более 222 млн рублей

В ноябре 2025 года полицейские предотвратили в России мошенничеств на 222 млн 145 тыс. рублей, жертвами которых могли стать 638 граждан. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале УБК МВД России.
«Сумма предотвращённого ущерба составила свыше 222 миллионов 145 тысяч рублей», — сказано в сообщении ведомства.
За месяц задержано 69 курьеров, осуществлявших транспортировку похищенных у гражден денег.
Накануне стало известно, что в Петербурге пресекли деятельность техцентра телефонных мошенников с Украины.
Также сообщалось, что россиянин перевел деньги мошенникам и по их указанию уехал на Сахалин.