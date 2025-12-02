Ричмонд
В России в ноябре предотвратили хищение мошенниками более 222 млн рублей

За месяц полицейские задержали 69 курьеров.

Источник: Аргументы и факты

В ноябре 2025 года полицейские предотвратили в России мошенничеств на 222 млн 145 тыс. рублей, жертвами которых могли стать 638 граждан. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале УБК МВД России.

«Сумма предотвращённого ущерба составила свыше 222 миллионов 145 тысяч рублей», — сказано в сообщении ведомства.

За месяц задержано 69 курьеров, осуществлявших транспортировку похищенных у гражден денег.

Накануне стало известно, что в Петербурге пресекли деятельность техцентра телефонных мошенников с Украины.

Также сообщалось, что россиянин перевел деньги мошенникам и по их указанию уехал на Сахалин.