Комсомольский истребитель Су-57Э представили на авиашоу в Египте

Собранная в Хабаровском крае боевая машина вошла в экспозицию «Рособоронэкспорта» на EDEX 2025.

Источник: Ростех

Международный военно-технический форум EDEX 2025 проходит в Каире. В экспозицию, представленную компанией «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех), вошёл многофункциональный истребитель Су-57Э, который производит Комсомольский-на-Амуре авиазавод, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Ростех.

«Рособоронэкспорт» представляет на форуме образцы наиболее востребованной в Африке техники для ВВС, ПВО, СВ и ВМФ, имеющей опыт боевого применения. В числе экспонатов истребитель Су-57Э — единственная в мире машина пятого поколения, имеющую реальный опыт боевого применения в современных условиях насыщенной противовоздушной обороны.

«Рособоронэкспорт» готов обсуждать сотрудничество с представителями силовых ведомств Египта и других стран региона.

По сообщению ТАСС, Индия планирует в ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели начать переговоры с Россией о поставках Су-57.