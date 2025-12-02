Комсомольский истребитель Су-57Э представили на авиашоу в Египте

«Рособоронэкспорт» представляет на форуме образцы наиболее востребованной в Африке техники для ВВС, ПВО, СВ и ВМФ, имеющей опыт боевого применения. В числе экспонатов истребитель Су-57Э — единственная в мире машина пятого поколения, имеющую реальный опыт боевого применения в современных условиях насыщенной противовоздушной обороны.