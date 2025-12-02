При увольнении главного тренера Адиева «Крылья Советов» потеряют 17,5 млн рублей

Если «Крылья Советов» прямо сейчас расторгнут контракт с главным тренером Магомедом Адиевым, им придется выплатить неустойку — 17,5 миллионов рублей. Такие данные приводит телеграм-канал «Топи за “Крылья”!» и уточняет, что сумма по меркам российского футбола является маленькой — даже меньше большинства трансферов.
Неустойку тренеру рассчитывают, исходя из суммы зарплаты, умноженной на количество месяцев до конца контракта. То есть с каждым месяцем она становится меньше на 2,5 миллиона рублей: именно столько платят Адиеву в КС. Но на неустойку он сможет рассчитывать, только если клуб решит отправить его в отставку, а не наоборот.
Напомним, что 30 ноября «Крылья Советов» разгромно проиграли в гостях «Краснодару» со счетом 0:5. 7 декабря они сыграют в Калининграде с «Балтикой».