При увольнении главного тренера Адиева «Крылья Советов» потеряют 17,5 млн рублей

Неустойку тренеру рассчитывают, исходя из суммы зарплаты, умноженной на количество месяцев до конца контракта. То есть с каждым месяцем она становится меньше на 2,5 миллиона рублей: именно столько платят Адиеву в КС. Но на неустойку он сможет рассчитывать, только если клуб решит отправить его в отставку, а не наоборот.