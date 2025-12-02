В Краснодаре с 6 по 20 декабря полностью закроют Фадеевский мост

Во время перекрытия моста машины и автобусы пустят по альтернативному маршруту — по улицам Аэропортовской и им. Бершанской. На улицах Уральской и Бородинской изменя режим работы сфетофоров. По итогам двух недель специалисты проанализируют траффик и ситуацию с дорожным движением. Затем по необходимости схему организации движения доработают, чтобы минимизировать заторы.