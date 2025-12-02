В Краснодаре с 6 по 20 декабря полностью закроют Фадеевский мост

В Краснодаре с 6 по 20 декабря полностью перекроют движение по Фадеевскому мосту, на котором в сентябре 2025 года началась реконструкция. Это необходимо, чтобы не затягивать ремонтные работы, пояснил глава краевой столицы Евгений Наумов во время осмотра объекта вместе с губернатором Вениамином Кондратьевым.
«Понимаем, что это вызовет неудобства у жителей и гостей нашего города. Но откладывать обновление Фадеевского путепровода нельзя, это опасно для водителей, пассажиров и пешеходов», — подчеркнул мэр.
Сейчас на мосту начался демонтаж, устройство подпорных стен и буронабивных свай.
Во время перекрытия моста машины и автобусы пустят по альтернативному маршруту — по улицам Аэропортовской и им. Бершанской. На улицах Уральской и Бородинской изменя режим работы сфетофоров. По итогам двух недель специалисты проанализируют траффик и ситуацию с дорожным движением. Затем по необходимости схему организации движения доработают, чтобы минимизировать заторы.
Вениамин Кондратьев напомнил, что реконструкцию Фадеевского путепровода решили срочно начать по программе «25/35», чтобы предотвратить его обрушение на федеральную трассу М4 «Дон». После столкновения большегруза с опорой моста по нему пошли трещины. «Промедление могло привести к большой трагедии», — подчеркнул губернатор.
Он также указал на необходимость оперативного завершения капитального ремонта, учитывая открытие аэропорта и увеличение пассажиропотока в этом микрорайоне.
Во время реконструкции моста планируется обновить асфальт на шести полосах, переустроить все инженерные и троллейбусную сети, установить шумозащитные экраны, отремонтировать тротуары.