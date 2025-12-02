Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре с 6 по 20 декабря полностью закроют Фадеевский мост

Мост начал активно разрушаться после того, как в его опору въехал большегруз.

Источник: krd.ru

В Краснодаре с 6 по 20 декабря полностью перекроют движение по Фадеевскому мосту, на котором в сентябре 2025 года началась реконструкция. Это необходимо, чтобы не затягивать ремонтные работы, пояснил глава краевой столицы Евгений Наумов во время осмотра объекта вместе с губернатором Вениамином Кондратьевым.

«Понимаем, что это вызовет неудобства у жителей и гостей нашего города. Но откладывать обновление Фадеевского путепровода нельзя, это опасно для водителей, пассажиров и пешеходов», — подчеркнул мэр.

Сейчас на мосту начался демонтаж, устройство подпорных стен и буронабивных свай.

Во время перекрытия моста машины и автобусы пустят по альтернативному маршруту — по улицам Аэропортовской и им. Бершанской. На улицах Уральской и Бородинской изменя режим работы сфетофоров. По итогам двух недель специалисты проанализируют траффик и ситуацию с дорожным движением. Затем по необходимости схему организации движения доработают, чтобы минимизировать заторы.

Вениамин Кондратьев напомнил, что реконструкцию Фадеевского путепровода решили срочно начать по программе «25/35», чтобы предотвратить его обрушение на федеральную трассу М4 «Дон». После столкновения большегруза с опорой моста по нему пошли трещины. «Промедление могло привести к большой трагедии», — подчеркнул губернатор.

Он также указал на необходимость оперативного завершения капитального ремонта, учитывая открытие аэропорта и увеличение пассажиропотока в этом микрорайоне.

Во время реконструкции моста планируется обновить асфальт на шести полосах, переустроить все инженерные и троллейбусную сети, установить шумозащитные экраны, отремонтировать тротуары.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше