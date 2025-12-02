Повезет не всем — кому-то понадобятся свечи и фонари: Жители Кишинева опять останутся без электричества — публикуем адреса

Жители четырёх секторов Кишинёва временно останутся без света.
О запланированных на вторник отключениях сообщает поставщик.
Буюканы:
Ул. Алба-Юлия, 5, A. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до 17:00.
Центр:
Ул. А. Крихан, 1−3, 9, 9A, 4−6, 10, Дымбулуй, 27, 31−39, 43, 28−56, Др. Виилор, 1−3, 3A, 3B, 11A, шос. Хынчешть, 999, Лакулуй, 1−3, 9, 13, 23−27, 4−10, 14−18, 22A, 28, 32, 32A, пер. Паркулуй, 4, В. Дическу, 4−42, 5−15, 21−25, В. Александри, 1, 11, 13, 17, 17/5, 19, 8 — с 08:50 до 13:00.
Ул. А. Рошка, 4, Др. Виилор, 6A, 41, пер. Др. Виилор, 1−5, Фрумоаса, 1/1, 3−11, 17, 4−10, 14−18, 20/1, 20/3, Лэпушней, 8, 10A, 12−18, 18/1, 5, 9−11, 13/1, 13/2, 15−19, 19A, 21/1, 21/2, Н. Морошану, 2−10, 3−17, Н. Пирогов, 23, Онешть, 1−27, 4−30, В. Дическу, 60, 62/3, 62/4, В. Купча, 1−5, 9−65 — с 13:00 до 16:20.
Чеканы:
Ул. Алчедар, 99, Будешть, 2, 999, К. Дачилор, 118−122, 132, 152−154, 158, 182−184, 322, Е. Нямулуй, 69, 73−99, 101/1, 105−113, 121−123, 127−131, 135, 143−147, 151, 157−161, 120, 126, 362 — с 09:10 до 15:00.
Ул. И. Думенюк, 33, 9999, Н. Милеску-Спэтару, 19/2, 19/6, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 23/2, 23/3, 23/4, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27, 9999 — с 09:20 до 16:30.
Ул. Бульбоака, 29, 42, 45, Бутучень, 18, 22−42, 21−39, M. Дрэган, 38, Васлуй, 49A — с 09:00 до 16:00.
Рышкановка:
Ул. К. Орхеюлуй, 3, 11, 21−35, 16, Кэрэушилор, 4, Дойна, 2−6, 7, 7A, 13, 15A, 167A, Дубэсарь, 1/1, 3, 3A, 2, Подгоренилор, 4−6, 7A — с 09:00 до 17:00.
