Резервный «Сапсан» в Ленобласти встречали аплодисментами

Поезд был задержан на три часа.

Накануне был задержан поезд № 785 «Сапсан», который следовал из Петербурга в Москву. Состав простоял на перегоне Тосно — Ушаки по техническим причинам три часа.

Для продолжения движения пассажиров пересадили в резервный состав, его встречали с аплодисментами. Со станции Ушаки «Сапсан» отправился уже ночью 2 декабря, в 00:39.

За доставленные неудобства пассажирам поезда № 785 «Сапсан», задержанного по техническим причинам, полагается компенсация в размере 50% от стоимости проезда (билет и плацкарта).

Пресс-служба ОЖД

Для получения компенсации необходимо заполнить бланк претензии на выплату, он размещен на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Пресс-служба ОЖД

Ранее мы рассказывали о том, что задержанный на 31 час в Пулково самолет отправился в Дубай.