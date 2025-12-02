Ричмонд
Сотрудники завода «Магнезит’в Сатке пожаловались на задержку зарплаты

Сотрудники градообразующего предприятия «Магнезит» в Сатке Челябинской области пожаловались на задержку зарплаты. По их словам, перебои с выплатами происходят уже полгода.

Рабочие сообщают, что зарплату задерживают уже полгода (архивное фото).

«На градообразующем предприятии “Магнезит “последнее полгода происходит непонятная ситуация, а именно задержка заработной платы, отсутствие индексации. Со стороны руководства тишина”, — сообщают рабочие завода в сообществе “Текслер, помоги” в соцсети “ВКонтакте”. Заводчане просят разобраться в сложившейся ситуации.

Редакция URA.RU направила запросы в пресс-службу регионального минтруда и на официальную электронную почту предприятия. Ответы будут опубликованы после получения.