Астрофизик Ави Леб объяснил таинственное «сердцебиение» кометы-НЛО 3I/ATLAS

Астрофизик из Гарварда Ави Леб объяснил в интервью изданию New York Post, что за таинственное «сердцебиение» наблюдается у межзвездного объекта 3I/ATLAS, который несется к Земле, материал перевел aif.ru.
По словам ученого, импульсы могут свидетельствовать об «искусственном происхождении» 3I/ATLAS.
«Импульсы могут быть периодическими тягами для коррекции орбиты или каким-то другим циклом внутри космического аппарата», — заявил Леб.
Он отметил, что свет «межзвёздного гостя» мигает в регулярном цикле, который повторяется каждые 16,16 часа, как межзвёздный маяк.
Этот «небесный барабанный ритм» должен быть заметен на серии хорошо откалиброваных фотографий ATLAS, но ни один из снимков не был «систематически изучен в опубликованной литературе», поделился Леб.
Аналитики утверждали, что «сердцебиение» происходит от вращения ядра тела, но Леб отверг это предположение, заявив, что это маловероятно, поскольку из центра «исходит менее десяти процентов света».
Он вновь подчеркнул, что ATLAS, скорее всего, является НЛО с несколькими двигателями.
Ранее Леб сделал новое сенсационное заявление о комете-НЛО 3I/ATLAS.