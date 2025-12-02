Историк раскрыл, как лидеры «Большой тройки» спорили о судьбе верхушки нацистской Германии

«Наша позиция была очень твёрдая… Сталин настаивал на юридическом процессе, где должны быть доказательства, документы, свидетели, прокуроры и адвокаты», — подчеркнул Мягков.
Историк напомнил, что ещё на Московской конференции 1943 года союзники решили доставлять военных преступников в те регионы, где они совершали злодеяния, чтобы судить их на месте. Однако для верхушки нацистского режима, чьи приказы охватывали всю Европу, требовалось отдельное международное разбирательство.
Инициатором споров стал Уинстон Черчилль, который предлагал обходиться без суда: по его мнению, Гитлер, Геббельс, Гиммлер и другие не нуждались в доказательствах вины, а должны были быть расстреляны после задержания. Некоторое время эту точку зрения разделял и президент США Франклин Рузвельт, считавший, что процесс должен носить политический характер и отражать волю стран-победителей.
Но Иосиф Сталин настоял, что судебная процедура обязана быть полноценной: с доказательной базой, выступлениями свидетелей и осуждением не только самих преступников, но и идеологии, позволившей им творить массовые убийства. После этого, отметил Мягков, у союзников не осталось аргументов против позиции СССР.
Ранее в честь 80-летия начала Нюрнбергского процесса Минобороны России представило мультимедийный проект «Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит». Ведомство опубликовало подборку рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны — среди них донесения, докладные, сводки и акты о преступлениях нацистов на оккупированных территориях.
