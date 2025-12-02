Историк раскрыл, как лидеры «Большой тройки» спорили о судьбе верхушки нацистской Германии

Инициатором споров стал Уинстон Черчилль, который предлагал обходиться без суда: по его мнению, Гитлер, Геббельс, Гиммлер и другие не нуждались в доказательствах вины, а должны были быть расстреляны после задержания. Некоторое время эту точку зрения разделял и президент США Франклин Рузвельт, считавший, что процесс должен носить политический характер и отражать волю стран-победителей.