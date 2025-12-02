Производственный календарь на декабрь 2025: как отдыхаем, сколько рабочих дней и часов

В декабре 2025 года в России 31 календарный день. Из них 22 — рабочие, 9 — выходные. При этом среда, 31 декабря, официально объявлена нерабочим днём. 31 декабря 2025 года официально будет нерабочим днём: на это число перенесли выходной с воскресенья, 5 января. Благодаря этому решению новогодние каникулы начнутся на день раньше, с 31 декабря, а не с 1 января. Последняя рабочая неделя года будет состоять всего из двух рабочих дней — 29 и 30 декабря.
Сколько рабочих и выходных дней в декабре 2025.
При пятидневной рабочей неделе:
Календарных дней: 31Рабочих дней: 22Выходных: 9.
Выходные приходятся на все субботы и воскресенья месяца, а также на 31 декабря — это официально перенесённый выходной. Благодаря этому россияне получают возможность плавно перейти к новогодним каникулам, чтобы провести последний день года в кругу семьи и начать праздновать.
Норма рабочего времени в декабре 2025 по часам.
Согласно производственному календарю, действующему на территории Российской Федерации:
при 40‑часовой неделе — 176 часов;при 36‑часовой неделе — 158,4 часа;при 24‑часовой неделе — 105,6 часа.
Эти нормы определены на основе 22 рабочих дней и отсутствия предпраздничных сокращений. Так как 30 декабря — обычный рабочий день, а 31 декабря — выходной, сокращение рабочего дня не предусмотрено.
31 декабря 2025 — рабочий или выходной день.
В 2025 году 31 декабря в России будет выходным днём, всего в новогодние праздники россияне будут отдыхать 12 дней — с 31 декабря по 11 января.
«В этом году 31 декабря будет выходным днём. Это произойдёт в связи с постановлением правительства, которое было принято в прошлом году. Исходя из того, что в этом, 2025 году 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, он был перенесён на 31 декабря, среду», — прокомментировал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
Официально в январе всего восемь праздничных дней: с 1 по 6 января — новогодние каникулы, 7 и 8 января — Рождество. Однако в России праздничные даты переносят на другие дни, если они совпадают с выходными. В 2026 году в новогодние каникулы на выходные выпадают два дня, поэтому согласно постановлению правительства:
3 января (суббота) перенесут на 9 января (пятница);4 января (воскресенье) перенесут на 31 декабря 2026-го (четверг).
В 2025—2026 годах россияне получат рекордно длинные новогодние каникулы — 12 дней подряд. С 2013 года отдых на Новый год длился не больше 10−11 дней. Но в 2026-м праздничные выходные продлятся до 11 января, а первый рабочий день будет только 12 января. Напомним, что в 2025-м новогодние каникулы продлились с 1 по 8 января включительно. Первая рабочая неделя была двухдневной — 9 и 10 января.
При этом в связи с длинными новогодними каникулами рабочая зима 2025/26 станет самой короткой более чем за 20 лет, напомнил ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов: «Как говорил Владимир Жириновский, мы живём в северной стране, люди должны больше отдыхать», — подчеркнул политик.
Из 90 зимних дней лишь 56 будут рабочими. Как правило, на зиму приходится по 57−58 рабочих дней, самая продолжительная рабочая зима выпала в сезон-2013/14 — тогда россиянам пришлось работать 59 дней.
Производственный календарь, декабрь 2025.
Производственный календарь декабря 2025 года официально утверждён и размещён на портале «Работа России». Он включает:
31 календарный день;22 рабочих дня;9 выходных дней (включая 31 декабря);норму рабочего времени: 176 / 158,4 / 105,6 часов — в зависимости от графика.
Сокращённых дней в декабре 2025 года не предусмотрено.
Такая структура позволяет спокойно завершить год: отчётность, расчёты, закрытие бухгалтерских периодов. Работодатели могут выстроить графики без дефицита рабочих часов, а сотрудники — заранее распланировать декабрь.
В декабре 2025 года шестидневных рабочих недель не ожидается. В последний раз шестидневка в 2025 году была в последнюю неделю октября — в счёт переноса выходного на 4 ноября (День народного единства).
Когда лучше брать отпуск в декабре 2025 года.
В целом декабрь считается выгодным месяцем для отпуска. Как известно, зарплата начисляется за рабочие дни, а отпускные — за календарные. Чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже стоит каждый из них. В декабре 2025 года будет 22 рабочих дня, что позволяет сочетать отдых с минимальными финансовыми потерями.
Как ранее отметил руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин, можно продлить новогодние праздники, если взять отпуск, но выгоднее это будет сделать в конце декабря, а не в январе. Он отметил, что продление новогодних праздников с помощью отпуска в январе нанесёт доходу больший урон, чем отпуск в декабре. Это связано с тем, что количество рабочих дней в последнем месяце года превышает их число в первом, при этом оклад всегда остаётся одинаковым. Когда стоимость одного рабочего дня выше среднедневного заработка, отпуск будет невыгодным.
Работодатель обязан выплатить отпускные минимум за три дня до начала отпуска. Зарплату же работодатель обязан выдать в установленные сроки, но не позднее чем через 15 календарных дней после окончания месяца, за который она начислена.
По статье 120 Трудового кодекса, праздничные выходные дни в отпуск не включаются. Поэтому, если период отдыха работника попал на праздничный день, отпуск продлевается на количество праздничных дней, выпавших на период отпуска.