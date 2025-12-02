Производственный календарь на декабрь 2025: как отдыхаем, сколько рабочих дней и часов

В декабре 2025 года в России 31 календарный день. Из них 22 — рабочие, 9 — выходные. При этом среда, 31 декабря, официально объявлена нерабочим днём. 31 декабря 2025 года официально будет нерабочим днём: на это число перенесли выходной с воскресенья, 5 января. Благодаря этому решению новогодние каникулы начнутся на день раньше, с 31 декабря, а не с 1 января. Последняя рабочая неделя года будет состоять всего из двух рабочих дней — 29 и 30 декабря.