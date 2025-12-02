Ричмонд
Одно письмо изменило судьбу экс-президента Гондураса: почему Трамп помиловал Эрнандеса

Axios: Трамп помиловал экс-президента Гондураса после восхвалений в свой адрес.

Источник: Комсомольская правда

Экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, осуждённый в США за торговлю наркотиками, получит помилование от Дональда Трампа. Решение последовало после кампании союзника Трампа и письма самого Эрнандеса с похвалами в адрес президента, сообщает издание Axios.

Объявление о помиловании Трамп сделал накануне выборов в Гондурасе. Он также поддержал кандидата от правой партии, которую ранее возглавлял Эрнандес.

Лоббированием помилования активно занимался давний друг Трампа Роджер Стоун. Он представил Эрнандеса жертвой политического преследования со стороны левых сил и администрации Байдена.

В своём обращении к Трампу экс-президент Гондураса называл его «Ваше превосходительство» и восхвалял. Он утверждал, что уголовное дело против него было политически мотивированным.

Трамп позже заявил, что Эрнандес стал жертвой «подставы Байдена». Однако это решение может создать политические сложности, учитывая аналогичные обвинения против лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее Трамп пригрозил властям Гондураса, если те не закончат подсчет голосов на выборах. Лидер Соединенных Штатов заявил, что если процесс не завершится — страну ждёт «адская зарплата».

