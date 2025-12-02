Загадать новогоднее желание: в парках Москвы можно отправить письмо Деду Морозу

В столичных парках в рамках проекта «Зима в Москве» снова заработала новогодняя почта зимнего волшебника. Узнать ящики можно по надписи «Московская усадьба Деда Мороза».
«В этом году мы установили свыше 100 почтовых ящиков, через которые уже можно направить послания Деду Морозу, — это почти в три раза больше, чем в прошлом сезоне. Тогда новогодний волшебник получил около 65 тысяч писем. Их отправители — не только москвичи, но и жители регионов, а также зарубежных стран. Чаще всего письма посылали дети дошкольного и младшего школьного возраста», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
Самые большие ящики появились в филиалах Московской усадьбы Деда Мороза — в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке «Митино». В остальных зонах отдыха гостей ждут маленькие ящики, работающие по тому же принципу. Они расположены в парке искусств «Музеон», усадьбах Воронцово и Алтуфьево, парках 50-летия Октября, «Фили», «Красная Пресня», «Северное Тушино», «Сокольники», «Ходынское поле», Таганском, Лианозовском, парке у прудов «Радуга», зоне отдыха «Терлецкая дубрава», садах имени Н. Э. Баумана и «Эрмитаж», а также в музее-заповеднике «Царицыно».
Новогодняя почта работает в столице уже восьмой год. Письма регулярно собирают снеговики-почтовики и доставляют в Московскую усадьбу Деда Мороза. Там каждое послание обязательно прочитают и дадут ответ — главное, чтобы отправители указали точный обратный адрес с индексом. Письма пишут и дети, и взрослые. Часть обращений содержит традиционные просьбы о подарках, но многие делятся мечтами, чувствами и надеждами.
Письмо волшебнику можно отправить и онлайн на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. Кроме того, послание доставит и обычная почта. Письма в любом формате принимают до 15 января.
Московская усадьба Деда Мороза и ее филиалы будут работать для жителей и гостей столицы на протяжении всего зимнего сезона, создавая атмосферу праздника и новогоднее настроение.
Парки Москвы — это масштабная городская инициатива, направленная на создание комфортных, современных и многофункциональных зон отдыха для жителей и гостей столицы. Она объединяет более 50 зеленых территорий, которые стали популярными местами для занятий спортом, культурных мероприятий, семейного досуга и единения с природой. Благодаря проекту не только сохраняются уникальные ландшафты и экосистемы, но и появляется новая инфраструктура: велодорожки, спортивные площадки, арт-объекты, зоны воркаута, детские городки и летние кафе.
«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства, взаимной поддержки, уюта и праздничного настроения. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения в холодное время года.