В Геленджике отменили новогодние гуляния на время проведения СВО

Муниципалитет не станет организовывать крупные концерты на площадях и запускать фейерверки. Все праздничные события будут ориентированы на детскую аудиторию и пройдут в скромном формате. Особое внимание уделят адресной помощи социально незащищенным семьям. Дети из таких категорий, а также дети участников СВО получат новогодние подарки и приглашения на праздничные спектакли. Традиционный домик Деда Мороза начнет работу с 20 декабря.