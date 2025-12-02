Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Геленджике отменили новогодние гуляния на время проведения СВО

Власти Геленджика решили провести новогодние праздники без масштабных массовых гуляний из-за продолжающейся специальной военной операции.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Муниципалитет не станет организовывать крупные концерты на площадях и запускать фейерверки. Все праздничные события будут ориентированы на детскую аудиторию и пройдут в скромном формате. Особое внимание уделят адресной помощи социально незащищенным семьям. Дети из таких категорий, а также дети участников СВО получат новогодние подарки и приглашения на праздничные спектакли. Традиционный домик Деда Мороза начнет работу с 20 декабря.

«Домик Деда Мороза — одно из таких мест, где каждый ребенок получит внимание и сладкое угощение», — подчеркнул глава города.

Геленджик украсят световыми гирляндами, фигурами, фонтанами и фотозонами. Предприятия питания и санаторно-курортные организации участвуют в конкурсе оформления с денежными призами для победителей.

Некоторые традиционные зимние события сохранятся. 1 января состоится забег Дедов Морозов по набережной, а 2 января пройдет пробежка по терренкуру.

Уверен, каждый найдет в Геленджике возможность встретить год активно и с хорошим настроением.

заявил Алексей Богодистов