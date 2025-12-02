Дочь Градского Мария выиграла суд по квартире: ей должны выплатить миллионы

Напомним, 28 ноября 2021 года певца Александра Градского не стало из-за ишемического инсульта. Он скончался в реанимации. Ему было 72 года. После смерти артиста родственники затеяли судебные тяжбы. Так, сестра Градского решила подать в суд на жену и детей брата, чтобы получить права на квартиру и загородный дом.