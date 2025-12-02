Ричмонд
Дочь Градского Мария выиграла суд по квартире: ей должны выплатить миллионы

Дочь Градского Мария выиграла суд против «Жилищника» на 5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Суд Москвы удовлетворил иск Марии Градской, дочери знаменитого певца, к ГБУ «Жилищник района Тверской». Девушка выиграла спор касательно залитой квартиры, теперь ей должны выплатить 5 млн рублей. Информация об этом содержится в распоряжении суда.

«Спор о возмещении ущерба от залива квартиры. Сумма требований — более 5 млн рублей. Иск подан в декабре 2024 года», — пишет РИА Новости, ссылаясь на судебный документ.

Представители «Жилищника» потребовали судебную экспертизу для установления причин затопления, оценки ущерба и стоимости ремонта. Суд удовлетворил запрос, но результаты экспертизы остались засекреченными.

Напомним, 28 ноября 2021 года певца Александра Градского не стало из-за ишемического инсульта. Он скончался в реанимации. Ему было 72 года. После смерти артиста родственники затеяли судебные тяжбы. Так, сестра Градского решила подать в суд на жену и детей брата, чтобы получить права на квартиру и загородный дом.