Хабаровский театр драмы представил спектакль «Говорят погибшие герои»

Это не просто постановка — это акт глубокого погружения в историю, в мир, отсеченный покоем, но не потерявший своей мощи. На сцене — не просто история, а реальные события, трогательные судьбы и важный урок для всех, кто ценит мир. Спектакль-реквием, спектакль-мост, соединяющий голоса павших героев Великой Отечественной с голосами наших современников, сражающихся в зоне СВО.
Режиссер спектакля — Игорь Каербаев, инсценировка написана артисткой театра Яной Дзюнковской. Актеры воплотили на сцене образы реальных людей — наших земляков, солдат и офицеров, чьи имена навсегда вписаны в историю. Создание такого спектакля — это возможность прикоснуться к истории, которая пишется сегодня, и понять, что настоящие герои — они среди нас.
Атмосфера в театре была напряженной и трогательной. Перед самым началом спектакля зрители познакомились с экспонатами выставки боевого исторического оружия, которую представила молодежная военно-историческая общественная организация «Амурский рубеж». Ряды винтовок, автоматов, штыков — каждый предмет нес в себе историю.
Зрители получили также уникальную возможность с помощью волонтеров движения «Дальневосточный тыл» своими руками сплести маскировочные сети. Каждый рядочек — маленький подвиг, маленькое творчество. Это было и обучение, и символическое участие, как будто зрители создавали свои щиты из волшебных нитей.
А самый трогательный момент — это акция «Письмо солдату на СВО». Зрители писали слова поддержки и благодарности воинам, защитникам нашей Родины. Каждая строка — от души.
В этот вечер был и сюрприз для молодых зрителей, которые приобрели билеты по Пушкинской карте. Среди них были разыграны призы: сувенирная продукция театра, сертификаты различных магазинов и салонов, а также пригласительные билеты на спектакли театра.
Прошедшее мероприятие — феерия эмоций! Оно объединило поколения, соединило прошлое и настоящее. Благодаря этому вниманию и заботе к памяти, к воинам и к истории, спектакль «Говорят погибшие герои» стал еще более волнующим и глубоким.
Отметим, проект реализован на средства гранта Всероссийского конкурса постановок спектаклей по произведениям современных драматургов при поддержке Министерства культуры РФ и АНО «Русские сезоны».