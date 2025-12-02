Хабаровский театр драмы представил спектакль «Говорят погибшие герои»

Это не просто постановка — это акт глубокого погружения в историю, в мир, отсеченный покоем, но не потерявший своей мощи. На сцене — не просто история, а реальные события, трогательные судьбы и важный урок для всех, кто ценит мир. Спектакль-реквием, спектакль-мост, соединяющий голоса павших героев Великой Отечественной с голосами наших современников, сражающихся в зоне СВО.