Точку поставит Верховный суд: как может завершиться конфликт Ларисы Долиной и Полины Лурье

«Конечно, жалко Долину. Безусловно, она была введена в заблуждение. Но при этом Долина не злоупотребляет какими-то там веществами, она находится в здравом уме. И то, что она сделала, это, конечно, жуткая ошибка с ее стороны. Нам всем ее жалко, но почему никому не жалко женщину, которая заплатила свои деньги, честно выполнила все свои обязательства, ни с какими мошенниками не общалась, никому средства не присылала, а отдала их известной артистке? Чтобы в результате остаться и без денег, и без квартиры. Считаю, что средства ей должны быть возвращены», — сказал Милонов в беседе с NEWS.ru.