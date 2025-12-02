На Тюмень надвигаются 20-градусные морозы

Порывы ветра достигнут 13 м/с.
В Тюмени 9 декабря похолодает до −19 градусов. По данным синоптиков Gismeteo, морозы продержатся три дня, после потеплеет до −7.
«8 декабря ожидается снег, выпадет 4,3 мм осадков. Порывы ветра до 10 м/с, ночью температура опустится до −17 градусов. Днем 9 декабря похолодает до −17, ночью — до −19. Днем 10 декабря температура составит −8 градусов», — указано на сайте метеосервиса.
В прогнозе уточняется, что на протяжении месяца больше не будет таких морозов. В среднем температура будет достигать −13…-11 градусов.