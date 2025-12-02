Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Особый режим ввели около стройки канатной дороги через Оку

В Нижнем Новгороде на Заречном бульваре объявлен режим повышенной готовности.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Поводом для принятия таких мер стало образование провала грунта в районе гидротоннеля, расположенного над руслом реки Ржавки. Информация об этом размещена на официальном портале городской администрации. Особые меры безопасности были введены с 10 октября вблизи стройплощадки, где планируется возведение канатной дороги через Оку. Режим охватывает территорию вокруг аварийного участка тоннеля между шахтами № 16 и № 4, а также зону возле кинотеатра «Россия». Дополнительно под наблюдение попал отрезок тоннеля, проходящий поблизости от жилых домов № 5 и № 7 на Заречном бульваре. За установку ограждений и размещение предупредительных знаков отвечает городское Управление инженерной защиты территорий. Эта же структура займется организацией ремонтных работ на поврежденных участках тоннеля. Как указано в официальных документах, застройщик канатной дороги будет уведомлён о введении режима повышенной готовности в зоне строительства.

Напомним, что строительство канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде стартовало в августе 2025 года. Завершение основных работ запланировано на конец 2026 года.

Ранее сообщалось о введении режима повышенной готовности в Нижегородском и Канавинском районах Нижнего Новгорода.