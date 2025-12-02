Особый режим ввели около стройки канатной дороги через Оку

Поводом для принятия таких мер стало образование провала грунта в районе гидротоннеля, расположенного над руслом реки Ржавки. Информация об этом размещена на официальном портале городской администрации. Особые меры безопасности были введены с 10 октября вблизи стройплощадки, где планируется возведение канатной дороги через Оку. Режим охватывает территорию вокруг аварийного участка тоннеля между шахтами № 16 и № 4, а также зону возле кинотеатра «Россия». Дополнительно под наблюдение попал отрезок тоннеля, проходящий поблизости от жилых домов № 5 и № 7 на Заречном бульваре. За установку ограждений и размещение предупредительных знаков отвечает городское Управление инженерной защиты территорий. Эта же структура займется организацией ремонтных работ на поврежденных участках тоннеля. Как указано в официальных документах, застройщик канатной дороги будет уведомлён о введении режима повышенной готовности в зоне строительства.