УФАС Хабаровска напомнило о недопустимости резкого роста цен перед Новым годом

В список адресатов вошли такие известные сети, как «Максим», супермаркеты «Реми» и «Новоторг», а также компании «Невада» и «Ритейлсервис27». Им рекомендовано оперативно сообщать в УФАС о любых сигналах со стороны поставщиков о планируемом повышении отпускных цен на потребительские товары. Также торговцев просят информировать антимонопольщиков об увеличении стоимости логистических и других услуг, которые могут влиять на конечную цену для покупателя. Это позволит ведомству отслеживать всю цепочку и выявлять возможные злоупотребления.