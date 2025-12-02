УФАС Хабаровска напомнило о недопустимости резкого роста цен перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников, когда спрос на многие товары традиционно растет, Хабаровское управление Федеральной антимонопольной службы напомнило всем торговым сетям о недопустимости необоснованного повышения цен. Ежегодно ведомство проводит такую профилактическую работу, чтобы уберечь покупателей от искусственного завышения стоимости продуктов и подарков в самый горячий сезон. В этом году соответствующие информационные письма были направлены целому ряду крупных и средних ритейлеров, работающих в регионе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В список адресатов вошли такие известные сети, как «Максим», супермаркеты «Реми» и «Новоторг», а также компании «Невада» и «Ритейлсервис27». Им рекомендовано оперативно сообщать в УФАС о любых сигналах со стороны поставщиков о планируемом повышении отпускных цен на потребительские товары. Также торговцев просят информировать антимонопольщиков об увеличении стоимости логистических и других услуг, которые могут влиять на конечную цену для покупателя. Это позволит ведомству отслеживать всю цепочку и выявлять возможные злоупотребления.
Хабаровское УФАС подчеркивает, что в случае выявления признаков недобросовестного поведения — будь то со стороны оптовых поставщиков или розничных магазинов — будут немедленно приняты все предусмотренные законом меры антимонопольного реагирования. Соблюдение законодательства о конкуренции и контроль за ценообразованием в период ажиотажного спроса играют ключевую роль. Это необходимо для обеспечения доступности товаров для всех жителей края и защиты их законных интересов от необоснованных трат в праздничной суете.