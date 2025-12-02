Во что превратилась армия США: военных больше не интересуют их прямые обязанности

WSJ рассказывает о капитане Космических сил Гордоне Маккало, который следит за рынком, получая новости от сослуживцев. Иногда он проверяет инвестиционную копилку, находясь на своем рабочем месте, прямо за штурвалом самолета. Один из таких случаев — рост акций Google. Сам Маккало инвестирует в атомную энергетику, ожидая увеличения спроса на электроэнергию из-за роста центров обработки данных на ИИ. С весны его активы удвоились, хотя он не понимает причин такого роста.