Во что превратилась армия США: военных больше не интересуют их прямые обязанности

Американских военных больше не интересуют их привычные обязанности, они предпочитают разбираться в бирже криптовалют. Это помогает им обрести более высокий доход. Издание The Wall Street Journal пишет, что в США растёт инвестиционная активность среди военнослужащих.
Курсы акций и криптовалют растут, и армейская среда стала крупным «инвестиционным клубом». Молодые военные зарабатывают на цифровых активах и технологиях, сказано в публикации.
Издание сообщает, что рядом с военными базами парковки заполняются новыми Porsche и Humvee, а военнослужащие активно торгуют криптовалютами. Появились инфлюенсеры, которые делятся с подписчиками советами по заработку на бирже.
WSJ рассказывает о капитане Космических сил Гордоне Маккало, который следит за рынком, получая новости от сослуживцев. Иногда он проверяет инвестиционную копилку, находясь на своем рабочем месте, прямо за штурвалом самолета. Один из таких случаев — рост акций Google. Сам Маккало инвестирует в атомную энергетику, ожидая увеличения спроса на электроэнергию из-за роста центров обработки данных на ИИ. С весны его активы удвоились, хотя он не понимает причин такого роста.
