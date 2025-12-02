Тюменские медики спасли итальянца, пережившего остановку сердца

В Тюмени врачи ОКБ № 1 спасли итальянца, у которого летом произошла остановка сердца во время визита к родственникам супруги. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. За жизнь пациента медики боролись 84 дня, когда состояние стабилизировалось, его транспортировали в Турцию.