В Кургане создали уникальные титановые имплантаты для восстановления костей

Имплантаты разработаны для замещения дефектов костей.
Ученые Курганского государственного университета совместно со специалистами Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Илизарова разработали модульные титановые имплантаты для замещения дефектов костей, которые можно выпускать серийно. Об этом сообщила пресс-служба вуза. Новая конструкция предназначена для ускорения подготовки и проведения операций по восстановлению утраченных участков костной ткани.
«Модульный титановой имплантат позволяет заранее изготавливать стандартные элементы, из которых хирург во время операции, определив размер отсутствующего участка кости и имея запас заранее изготовленных модулей, собирает конструкцию, восполняющую дефект, что существенно повышает оперативность лечения по сравнению с индивидуально создаваемыми имплантатами», — сообщили в пресс-службе КГУ.
В университете пояснили, что сейчас в мире широко применяют технологию изготовления индивидуальных имплантатов с помощью 3D-печати. На моделирование и производство такой детали уходит около двух недель, затем добавляется время на доставку в клинику. Курганская разработка изначально рассчитана на серийный выпуск типовых модулей, поэтому хирург получает необходимые элементы непосредственно из набора в операционной и может подстроить конструкцию под конкретный дефект кости за один этап вмешательства. По данным КГУ и Центра Илизарова, у созданного имплантата нет аналогов ни на российском, ни на мировом рынках. Сейчас идет регистрация авторских прав на эту разработку.
