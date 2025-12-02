В Кургане создали уникальные титановые имплантаты для восстановления костей

В университете пояснили, что сейчас в мире широко применяют технологию изготовления индивидуальных имплантатов с помощью 3D-печати. На моделирование и производство такой детали уходит около двух недель, затем добавляется время на доставку в клинику. Курганская разработка изначально рассчитана на серийный выпуск типовых модулей, поэтому хирург получает необходимые элементы непосредственно из набора в операционной и может подстроить конструкцию под конкретный дефект кости за один этап вмешательства. По данным КГУ и Центра Илизарова, у созданного имплантата нет аналогов ни на российском, ни на мировом рынках. Сейчас идет регистрация авторских прав на эту разработку.