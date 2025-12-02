Стоимость килограмма плова в разных регионах Узбекистана — инфографика

Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в ноябре от более 98,1 тыс. сумов до свыше 116,1 тыс. сумов. Для сравнения: месяцем ранее — от более 100,1 тыс. сумов до свыше 119,4 тыс. сумов.