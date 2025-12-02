Экс-игрока сборной Англии по футболу арестовали за попытку изнасилования

Экс-игрока сборной Англии по футболу задержали в аэропорту «Станстед» по делу о попытке изнасилования бывшей девушки, его имя не разглашается, но известно, что он играл за Three Lions в премьер-лиге, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Уточняется, что его остановили на паспортном контроле, оказалось, что спортсмен находится в розыске после заявления девушки.
Мужчину доставили в отдел полиции Эссекса, где взяли отпечатки пальцев и образец ДНК, а затем отпустили под залог.
«Мужчина был арестован по подозрению в попытке изнасилования. Он будет отпущен под залог до конца февраля 2026 года, пока мы продолжаем расследование», — заявили правоохранители.
Однако арест футболиста именно сейчас вызвал недоумение среди общественности, он недавно посещал публичные мероприятия, и его никто не трогал.
Ранее в Британии после протестов иностранцы признались в изнасиловании ребенка.