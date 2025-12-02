Суд вынес приговор водителю автобуса, сбившему школьника в Таре

Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали вечером 1 апреля 2025 года в городе Тара. Шофер следовал в гараж после рейса и наехал на 11-летнего школьника. Мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу на улице Советской. Признавший свою вину водитель пояснил, что не увидел пешехода в темной одежде в сумерках, когда уличное освещение еще не работало.