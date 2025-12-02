Ричмонд
Суд вынес приговор водителю автобуса, сбившему школьника в Таре

Виновника ДТП лишили водительских прав и обязали выплатить 350 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Тарском районе Омской области вынесли приговор 67-летнему водителю автобуса «ПАЗ-32054». Он сбил ребенка на пешеходном переходе. Мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом рассказали 2 декабря в прокуратуре.

Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали вечером 1 апреля 2025 года в городе Тара. Шофер следовал в гараж после рейса и наехал на 11-летнего школьника. Мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу на улице Советской. Признавший свою вину водитель пояснил, что не увидел пешехода в темной одежде в сумерках, когда уличное освещение еще не работало.

В результате ДТП ребенок получил тяжкие телесные повреждения. С учетом позиции гособвинения суд назначил фигуранту наказание в виде одного года ограничения свободы.

Виновника также лишили права управлять транспортными средствами в течение 12 месяцев и обязали выплатить пострадавшему компенсацию. Речь идет о 350 тысячах рублей. Исполнение решения взяла на контроль прокуратура.

