Краснокнижные морозники цветут в Сочи в начале зимы

В декабре в Сочи вместо морозов и снега можно насладиться живыми цветами. Вместе с подснежниками и цикламенами, на опушках и в лесных массивах курорта распустились нежные морозники, также известные как зимовники.
«В Сочинском национальном парке декабрь начался не метелью, а теплым дождем, не сугробами, а живыми цветами», — рассказали в пресс-службе нацпарка.
Эти стойкие растения, которые пережили тысячелетия и занесены в Красные книги многих регионов, находятся под особой охраной государства. Их красота и редкость вызывают восхищение, однако, к сожалению, это не останавливает браконьеров.
Сотрудники Сочинского национального парка бьют тревогу: несмотря на строгий запрет, редкие цветы, в том числе морозники, продолжают появляться на улицах города в продаже. Это является прямым нарушением закона, за которое предусмотрена административная ответственность и внушительный штраф.
Сочинцев и гостей города призывают бойкотировать торговцев краснокнижными растениями. При обнаружении продажи редких цветов на улицах города сообщайте в полицию по телефону 102.
«Давайте вместе беречь хрупкую зимнюю сказку Сочи. Любуйтесь, фотографируйте, делитесь красотой в соцсетях, но оставляйте цветы жить там, где им предназначено природой — в наших лесах», — призывают в нацпарке Сочи.