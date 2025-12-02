Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснокнижные морозники цветут в Сочи в начале зимы

В Сочи расцвели редкие морозники.

Источник: Сочинский национальный парк

В декабре в Сочи вместо морозов и снега можно насладиться живыми цветами. Вместе с подснежниками и цикламенами, на опушках и в лесных массивах курорта распустились нежные морозники, также известные как зимовники.

«В Сочинском национальном парке декабрь начался не метелью, а теплым дождем, не сугробами, а живыми цветами», — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Эти стойкие растения, которые пережили тысячелетия и занесены в Красные книги многих регионов, находятся под особой охраной государства. Их красота и редкость вызывают восхищение, однако, к сожалению, это не останавливает браконьеров.

Сотрудники Сочинского национального парка бьют тревогу: несмотря на строгий запрет, редкие цветы, в том числе морозники, продолжают появляться на улицах города в продаже. Это является прямым нарушением закона, за которое предусмотрена административная ответственность и внушительный штраф.

Сочинцев и гостей города призывают бойкотировать торговцев краснокнижными растениями. При обнаружении продажи редких цветов на улицах города сообщайте в полицию по телефону 102.

«Давайте вместе беречь хрупкую зимнюю сказку Сочи. Любуйтесь, фотографируйте, делитесь красотой в соцсетях, но оставляйте цветы жить там, где им предназначено природой — в наших лесах», — призывают в нацпарке Сочи.