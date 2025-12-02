FT: Евроцентробанк отказал ЕК в выдаче кредита на 140 миллиардов евро Украине

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказал Европейской комиссии (ЕК) в предоставлении Киеву кредита в размере 140 миллиардов евро. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в Financial Times (FT).
— Комиссия начала работать над альтернативными предложениями о предоставлении временной ликвидности для обеспечения кредита в 140 миллиардов евро, — отметили в публикации.
Депутаты комиссии также решили поинтересоваться у ЕЦБ о возможности для банка стать кредитором для депозитария Euroclear, расположенного в Бельгии. Соответствующее предложение сделали для того, чтобы избежать кризиса ликвидности при кредитовании Украины.
26 ноября еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис добавил, что страны Большой семерки передали Украине 30,9 миллиарда евро из 45 миллиардов евро, которые взяли в кредит под доходы от реинвестирования российских активов. Погашение займов будет идти до 2042 года.
Кроме того, ЕК ускорила работу над предложениями по использованию замороженных российских активов для помощи Украине и представит юридическое обоснование своим планам в ближайшие дни.