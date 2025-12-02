Ричмонд
В Курской области появится мемориал жертвам фашизма и неонацизма

Под Курском поставят мемориал жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе появится объединенный мемориал жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века, уже начинается работа над ним.

«Наша цель и наша задача — увековечить память наших героев. В Курской области появятся памятники, мемориалы, в том числе объединенный мемориал жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века. Во время вашего приезда в Курск я докладывал об этом замысле. Вместе с Российским военно-историческим обществом к этой работе приступаем. У нас захоронения, где рядом лежат жертвы фашистов времен Великой Отечественной войны и мирные жители, ставшие жертвами нацизма сегодняшнего дня», — сказал Хинштейн на встрече с главой государства.

