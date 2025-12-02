Европейский Центробанк отказался играть по правилам ЕС: регулятор на намерен кредитовать Украину

Как пояснили источники газеты, ЕЦБ счел, что план Еврокомиссии выходит за рамки его мандата. В Брюсселе признали, что без поддержки Центробанка привлечь столь крупные средства в срочном порядке не удастся. Это создает дополнительное давление на финансовые рынки и ставит под вопрос всю идею «репарационного» кредита для Киева.