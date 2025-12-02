Европейский Центробанк отказался играть по правилам ЕС: регулятор на намерен кредитовать Украину

Европейский центральный банк (ЕЦБ) заблокировал масштабный план ЕС по выделению Украине кредита на 140 миллиардов евро. Эти средства предполагалось привлечь под залог будущих доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на свои источники.
Финансовые чиновники ЕС обратились к ЕЦБ с просьбой выступить гарантом для банка Euroclear, который должен был стать оператором этой сделки. Еврокомиссия надеялась, что такая мера предотвратит потенциальные проблемы с ликвидностью. Однако руководство Евроцентробанка официально уведомило Брюссель, что отказывается участвовать в этом сценарии.
Согласно внутреннему анализу ЕЦБ, предложенный механизм приравнивается к прямому финансированию правительств стран Евросоюза. Это прямо нарушает основополагающие договоры ЕС, так как Центробанк брал бы на себя финансовые риски государств. Эксперты предупреждают, что такая практика может спровоцировать высокую инфляцию и подорвать доверие к институту.
Как пояснили источники газеты, ЕЦБ счел, что план Еврокомиссии выходит за рамки его мандата. В Брюсселе признали, что без поддержки Центробанка привлечь столь крупные средства в срочном порядке не удастся. Это создает дополнительное давление на финансовые рынки и ставит под вопрос всю идею «репарационного» кредита для Киева.
Стоит отметить, что Россия неоднократно предупреждала ЕС о последствиях изъятия своих активов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, подобное решение будет расцениваться как акт воровства.