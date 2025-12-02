ВСУ вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года. В апреле 2025 года было официально объявлено об освобождении региона от сил противника. В России также признали тот факт, что активную помощь в этом оказывали военные из КНДР. Причем Путин отметил, что корейские военные участвовали в освобождении Курской области по личной инициативе лидера страны Ким Чен Ына.