Хинштейн доложил о новых задачах российских и корейских войск в Курской области

В Курской области развернута крупнейшая группировка по разминированию региона.
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Курской области Александром Хинштейном, прошедшей накануне в Кремле, обсудил ход разминирования территорий региона после вторжения ВСУ. По словам Хинштейна, к работам привлечены силы сразу нескольких ведомств, в том числе иностранных подразделений из КНДР.
«В этом году начали подготовку к будущему восстановлению. Ключевая задача здесь — это разминирование территории. Беспрецедентная по масштабу группировка развернута в Курской области. В ее состав входят инженерные войска, Росгвардия, МЧС и инженерные формирования вооруженных сил КНДР», — рассказал Хинштейн в беседе с Путиным.
Хинштейн уточнил, что за время проведения операции саперы полностью разминировали 92 населенных пункта Курской области. По данным, озвученным губернатором, специалисты обнаружили и обезвредили почти 2,7 тысячи взрывоопасных предметов.
Губернатор заверил, что понимает важность завершения этой работы, так как без нее невозможно безопасно приступать к системному восстановлению жилья, дорог и объектов социальной сферы. Хинштейн уточнил также, что подготовка к будущему восстановлению ведется в соответствии с поручением президента.
ВСУ вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года. В апреле 2025 года было официально объявлено об освобождении региона от сил противника. В России также признали тот факт, что активную помощь в этом оказывали военные из КНДР. Причем Путин отметил, что корейские военные участвовали в освобождении Курской области по личной инициативе лидера страны Ким Чен Ына.