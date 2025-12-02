В Пермь с задержкой почти на семь часов прилетит самолет из Египта

Корректировке подверглось и расписание обратного вылета в Египет — рейса № U6 1513 Пермь — Шарм-эш-Шейх. Вместо запланированного на 13:15 отправления самолет должен вылететь в 20:10. Предполагается, что регистрация пассажиров начнется в 17:10, посадка на борт — в 19:31. Перелет выполняется на воздушном судне Airbus A321.