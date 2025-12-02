В Пермь с задержкой почти на семь часов прилетит самолет из Египта

Задерживается также обратный рейс.
Рейс из Шарм-эль-Шейха (Египет) прибудет в Пермь 2 декабря с существенной задержкой — почти на семь часов. Такие данные размещены на онлайн-табло международного аэропорта Большое Савино.
«Самолет Ural Airlines, выполняющий рейс № U6 1514 по направлению Шарм-эш-Шейх — Пермь, изначально должен был приземлиться в 12:00. Однако расчетное время прибытия перенесено на 18:55», — сказано на сайте аэропорта.
Корректировке подверглось и расписание обратного вылета в Египет — рейса № U6 1513 Пермь — Шарм-эш-Шейх. Вместо запланированного на 13:15 отправления самолет должен вылететь в 20:10. Предполагается, что регистрация пассажиров начнется в 17:10, посадка на борт — в 19:31. Перелет выполняется на воздушном судне Airbus A321.
Ранее стало известно, что египетские авиакомпании Sky Vision Airlines и Air Cairo прекратили выполнение чартерных рейсов по маршруту Пермь — Шарм-эш-Шейх. В настоящее время полеты из Перми в Египет обслуживаются российскими авиакомпаниями «Россия», Nordwind Airlines, «Уральские авиалинии», а также египетским перевозчиком AlMasria Universal Airlines.