350 грузовиков стоят в пробке на трассе «Байкал» в Слюдянском районе

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе из-за сильного снегопада и гололеда образовались многокилометровые пробки. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, на подъеме в гору не смогли проехать грузовики, из-за чего на 19-километровом участке скопилось около 350 фур.