350 грузовиков стоят в пробке на трассе «Байкал» в Слюдянском районе

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе из-за сильного снегопада и гололеда образовались многокилометровые пробки. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, на подъеме в гору не смогли проехать грузовики, из-за чего на 19-километровом участке скопилось около 350 фур.
— Для оказания помощи людям, оказавшимся в пробке, МЧС России совместно с местной администрацией развернуло три мобильных пункта. Они расположены в городе Байкальске и поселках Солзан и Мангутай, — говорится в сообщении МЧС.
Там водители и пассажиры могут согреться, получить горячую еду, медицинскую помощь и зарядить телефоны. В Байкальске также подготовлен пункт временного размещения на 549 человек.
Спасатели продолжают доставлять людям воду, бензин и дизельное топливо. Оперативные группы МЧС будут работать на месте до тех пор, пока пробка полностью не рассосется.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение для большегрузов ограничили на трассе «Байкал».