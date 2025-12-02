Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казанские врачи провели уникальную операцию на сердце без его остановки

70-летний пациент обратился к специалистам с нарушением кровообращения в ноге, грозившим ампутацией.

Источник: Комсомольская правда

Хирурги Межрегионального клинико-диагностического центра в Казани впервые в истории кардиохирургии Татарстана провели одновременную операцию по аортокоронарному шунтированию на бьющемся сердце и протезированию аорты.

70-летний пациент обратился к врачам с нарушением кровообращения в ноге, грозившим ампутацией. Обследование выявило аневризму аорты, заполненную тромбами, и сопутствующую тяжелую патологию сердца. Проведение двух операций по отдельности представляло смертельный риск, поэтому было принято решение об одновременном вмешательстве без остановки сердечной деятельности.

Две хирургические команды (кардиохирурги и сосудистые хирурги) работали синхронно, что позволило спасти пациенту конечность и жизнь. Уже на следующий день после сложнейшей операции мужчина был переведен из реанимации в общую палату, демонстрируя успешное восстановление.