Казанские врачи провели уникальную операцию на сердце без его остановки

Хирурги Межрегионального клинико-диагностического центра в Казани впервые в истории кардиохирургии Татарстана провели одновременную операцию по аортокоронарному шунтированию на бьющемся сердце и протезированию аорты.
70-летний пациент обратился к врачам с нарушением кровообращения в ноге, грозившим ампутацией. Обследование выявило аневризму аорты, заполненную тромбами, и сопутствующую тяжелую патологию сердца. Проведение двух операций по отдельности представляло смертельный риск, поэтому было принято решение об одновременном вмешательстве без остановки сердечной деятельности.
Две хирургические команды (кардиохирурги и сосудистые хирурги) работали синхронно, что позволило спасти пациенту конечность и жизнь. Уже на следующий день после сложнейшей операции мужчина был переведен из реанимации в общую палату, демонстрируя успешное восстановление.