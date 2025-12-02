Казанские врачи провели уникальную операцию на сердце без его остановки

Две хирургические команды (кардиохирурги и сосудистые хирурги) работали синхронно, что позволило спасти пациенту конечность и жизнь. Уже на следующий день после сложнейшей операции мужчина был переведен из реанимации в общую палату, демонстрируя успешное восстановление.