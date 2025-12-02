В Башкирии назвали лучших операторов школьного питания

Участниками стали команды поваров школ и предприятий общепита. Техническое задание конкурса предусматривало приготовление обеденного меню на тему «Русская кухня», предназначенное для организации школьного питания.
В числе тех, кто оценивал конкурсантов — представители министерства торговли и услуг РБ, управления Роспотребнадзора по РБ, ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров РБ.
По итогам соревнований первое место заняла команда поваров ИП Умурбаева З. Ф. (Нефтекамск); «серебро» — представителей ООО «Комбинат питания “Октябрьский”, “бронза” — у команды поваров ООО “Центр социального питания” из Стерлитамака.
Кроме того, жюри отметило несколько номинаций, подчеркнувших уникальные достижения участников. В числе победителей — команды поваров из Сибая, Благовещенского, Уфимского, Гафурийского районов, а также Салавата и Янаула.
Как ранее сообщал Башинформ, в минторге региона заработала горячая линия по вопросам качества и безопасности новогодних подарков и праздничных услуг.