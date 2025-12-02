Аэропорт Сочи работает штатно после утренних ограничений

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. По состоянию на 09:30 2 декабря, все воздушные суда, которые были вынуждены уйти на запасные аэродромы, успешно прибыли на курорт. После их обслуживания, самолеты отправились по городам назначения.
«Ограничения, вводимые сегодня утром на прием и выпуск воздушных судов, не оказали серьезного влияния на работу воздушной гавани юга», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
На данный момент один рейс задерживается более чем на два часа. Ожидается, что авиакомпания стабилизирует свое расписание в течение дня.
Сообщается, что общая обстановка в аэропорту спокойная. Все стандартные операции, начиная от регистрации пассажиров и заканчивая посадкой на рейсы, выполняются в обычном режиме.
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своего рейса у авиакомпании перед выездом в аэропорт, внимательно следить за обновлениями информации через аудиообъявления в терминале, на электронных табло и информационных экранах. Актуальные сведения также можно узнать на официальном сайте аэропорта и в телеграм-боте @AerodinamikaBot.