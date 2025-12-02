Хинштейн рассказал Путину о работе по разминированию курского приграничья

Беспрецедентная по масштабу группировка сапёров занимается разминированием приграничных районов Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Губернатор отметил, что среди них есть представители армии Корейской Народно-Демократической Республики.
«В её состав входят инженерные войска, Росгвардия, МЧС и инженерные формирования Вооружённых сил КНДР», — сказал он.
Напомним, 6 октября власти Курской области сообщали, что в приграничных районах выполнено разминирование 80 населённых пунктов. Уточнялось, что работы затронули 111 тыс. гектаров территории, 878 километров дорог и 18 тыс. зданий. Общее число населённых пунктов региона, подлежавших разминированию, составляло 122.