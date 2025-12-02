Ричмонд
Хинштейн рассказал Путину о работе по разминированию курского приграничья

В состав группировки, разминирующей курское приграничье, входят сапёры из КНДР.

Источник: Аргументы и факты

Беспрецедентная по масштабу группировка сапёров занимается разминированием приграничных районов Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор отметил, что среди них есть представители армии Корейской Народно-Демократической Республики.

«В её состав входят инженерные войска, Росгвардия, МЧС и инженерные формирования Вооружённых сил КНДР», — сказал он.

Напомним, 6 октября власти Курской области сообщали, что в приграничных районах выполнено разминирование 80 населённых пунктов. Уточнялось, что работы затронули 111 тыс. гектаров территории, 878 километров дорог и 18 тыс. зданий. Общее число населённых пунктов региона, подлежавших разминированию, составляло 122.

