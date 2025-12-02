На Кубани продавали одну из самых ядовитых рыб в мире под видом скумбрии

Серебристый иглобрюх представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья из-за высокой концентрации тетродотоксина. Этот нейропаралитический яд устойчив к высоким температурам и не уничтожается при варке или жарке. Отравление развивается стремительно, вызывая онемение, головокружение, рвоту и может привести к параличу дыхательной системы.