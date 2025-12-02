На Кубани продавали одну из самых ядовитых рыб в мире под видом скумбрии

Покупатель из Тихорецка столкнулся с опасной подменой в местном сетевом магазине. Мужчина приобрел 28 ноября замороженную рыбу, маркированную как скумбрия, однако после разморозки обнаружил, что внешний вид продукта не соответствует норме и напоминает серебристого иглобрюха.
Данный вид рыбы содержит сильнейший природный токсин и категорически непригоден для употребления в пищу. В связи с инцидентом межрайонная прокуратура незамедлительно инициировала проверку соблюдения законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов с привлечением профильных специалистов.
По итогам прокурорского реагирования руководству торговой точки было объявлено официальное предостережение о недопустимости нарушений. Со стороны администрации магазина приняты оперативные меры по усилению внутреннего контроля за ассортиментом, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Серебристый иглобрюх представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья из-за высокой концентрации тетродотоксина. Этот нейропаралитический яд устойчив к высоким температурам и не уничтожается при варке или жарке. Отравление развивается стремительно, вызывая онемение, головокружение, рвоту и может привести к параличу дыхательной системы.
