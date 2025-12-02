В Чернобыле обнаружили питающийся радиацией гриб

Ученые обнаружили в одном из самых радиоактивных помещений Чернобыльской зоны черный гриб Cladosporium sphaerospermum, сообщает ScienceAlert. Исследователи указали, что темный пигмент этого организма — меланин — может позволять ему использовать ионизирующее излучение по принципу, похожему на фотосинтез у растений.
Такой механизм назвали радиосинтезом, однако доказательств его существования пока нет. Специалисты привезли из Чернобыля образцы гриба, который обитал в местах с наиболее высоким уровнем радиации.
Эксперименты показали, что под воздействием излучения гриб не только не погибал, но и начинал активно расти. Ученые объяснили это тем, что организм воспринимал радиацию не как угрозу, а как дополнительный ресурс, что выходит за рамки обычного поведения живых существ.
Исследователи допустили, что гриб мог адаптироваться к экстремальным условиям. По их мнению, он либо выработал устойчивость к радиации, либо научился использовать разрушающее излучение в качестве источника энергии для выживания, передает портал.
