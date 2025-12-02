В Чернобыле обнаружили питающийся радиацией гриб

Эксперименты показали, что под воздействием излучения гриб не только не погибал, но и начинал активно расти. Ученые объяснили это тем, что организм воспринимал радиацию не как угрозу, а как дополнительный ресурс, что выходит за рамки обычного поведения живых существ.