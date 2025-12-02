Ричмонд
Академик Пирадов не исключил перенос сознания человека в робота через 20 лет

При этом гарантированным сценарием считать подобное тоже нельзя, отметил вице-президент Российской академии наук.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Перенос через 20 лет человеческого сознания в робота (на цифровую платформу) исключить нельзя, но и гарантировать тоже, сказал в интервью ТАСС вице-президент Российской академии наук, директор ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук» академик Михаил Пирадов.

«Цифровое бессмертие» звучит красиво. Но вы правы: мы — биологические организмы. В детстве я, как и многие, увлекался Жюлем Верном и фантастами — нашими и зарубежными. И самое интересное, что подавляющее большинство их фантазий рано или поздно сбывались. Сегодня научно-технический прогресс разворачивается с невероятной скоростью. Мир пять лет назад был другим, а сейчас речь идет уже не о пятой, а чуть ли не о шестой промышленной революции. Мы каждый месяц получаем что-то принципиально новое. Хорошо это или плохо — отдельный вопрос. Мне лично видится довольно печальная картина, но прогресс не остановить. Так что категорично сказать, что через 20 лет ничего подобного не будет, я бы не рискнул. Но и считать это гарантированным сценарием тоже нельзя", — сказал он.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в течение 20 лет человеческое сознание можно будет перенести в машину.

