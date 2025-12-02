Ричмонд
В Новой Зеландии мужчина проглотил кулон Фаберже за 1,5 млн рублей

Полиция Новой Зеландии пока не нашла проглоченный преступником кулон Фаберже.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Новой Зеландии взяла под стражу 32-летнего мужчину, который, как утверждается, проглотил 18-каратный медальон Фаберже в виде золотого яйца с осьминогом внутри. Об этом сообщает The Guardian.

По информации СМИ, стоимость кулона Faberge James Bond Octopussy — около полутора миллиона рублей. 28 ноября полицейских вызвали в ювелирный магазин Partridge Jewellers и продавец рассказала, что мужчина якобы взял кулон и проглотил его.

Предполагаемого вора арестовали, но вот показать, как выглядит ювелирное изделие, полиция не может — кулон «еще не найден».

Отмечается, что это не первое преступление задержанного: в начале ноября в этом же магазине он украл iPad, а днем позже вынес из частного дома кошачий наполнитель и средства от блох на сто долларов.

Ранее в Подмосковье гастарбайтеры украли яйцо Фаберже за 550 тысяч долларов.