В Белгороде прошел карьерный форум по химии, новым материалам и биомедицине

Форум «Карьера без границ: химия, новые материалы и биомедицина» состоялся 26 ноября в Белгороде в соответствии с целями национального проекта «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в правительстве Белгородской области.
В ходе круглого стола эксперты подробно разбирали опыт победителей конкурса региональных проектов, а также механизмы реализации моделей непрерывной подготовки кадров для химических и фармацевтических отраслей. Для школьников организовали интерактивную площадку с мастер-классами. Вместе с наставниками они изготавливали ароматические саше на основе воска, подбирая пропорции эфирных масел и других ингредиентов. Также ребята создавали маленькие «зеленые островки», параллельно знакомясь с основами фотосинтеза.
«Мы проводим мероприятия в семи федеральных округах. Один из округов — это Белгород. Востребована именно химия в отрасли новых материалов. То есть это молекулярная химия, химия цифровых исследований. Программа достаточно насыщенная. Я думаю, что сегодня мы охватим все спектры кадровой потребности. Это и работа с партнерами, школьниками и студентами», — отметила представитель центра опережающей подготовки и переподготовки Томского государственного университета Татьяна Фроленко.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.