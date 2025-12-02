Представители федеральных СМИ оценили туристические места Тверской области

Туристические места Тверской области посетили представители федеральных СМИ, специализирующиеся на туризме. Они в том числе увидели объекты, которые развиваются по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате правительства региона.
Одной из основных точек пресс-тура стал курорт «Завидово», где недавно были введены в эксплуатацию многофункциональный центр отдыха с одним из крупнейших крытых комплексов водных развлечений в Центральной России, конгресс-холл, развлекательные площадки для семей с детьми, отели и парк. В Старице участники пресс-тура посетили Свято-Успенский монастырь, узнали о реализации проекта «Старицкий посад» и осмотрели новые частные музеи — «Старицкая аптека» и «Чайный дом».
Кроме того, они побывали в Торжке, где посетили Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь и Музей вертолетов, а также познакомились с техникой золотного шитья и продегустировали пожарские котлеты. Финал пресс-тура состоялся в городе Конаково в агротуристическом пространстве «Топорок». Участники прогулялись по территории туристского кластера, посетили ферму, восстанавливающийся храм и модульные дома, построенные при федеральной поддержке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.