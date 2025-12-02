Ричмонд
Девушка из Индии вышла замуж за возлюбленного после того, как его забили до смерти

21-летняя Анчал Мамидвар в индийском штате Махараштра «вышла замуж» за 20-летнего Сакшама Тейта, которого забили до смерти. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили на NDTV.

Возлюбленные относились к разным кастам, однако все равно решились на брак. Подобные отношения в Индии неприемлемы, но семья девушки решила признать ее решение выйти замуж.

Спустя некоторое время родственники Мамидвар решили побеседовать с Тейтом лично. В ходе встречи завязалась драка — в парня выстрелили, после чего проломили голову кафельной плиткой. Мужчина скончался на месте. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали участников расправы.

На следующий день после гибели возлюбленного Мамидвар пришла в дом его семьи, где был проведен обряд «бракосочетания». Девушка заявила, что будет жить с семьей молодого человека и добиваться наказания для убийц, передает телеканал.

23 сентября в Индии произошел похожий случай. Тогда невеста подверглась сожжению после смерти жениха. Виновными оказались родственники мужчины — расправившись с ней, они выбросили останки на железную дорогу в 500 метрах от их дома.