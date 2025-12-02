Президента Португалии экстренно госпитализировали и провели операцию

Операция длилась примерно полтора часа и прошла без осложнений. Врачи заявили, что все манипуляции были выполнены в запланированном порядке. Представители клиники отметили, что 76-летний пациент чувствует себя хорошо после процедуры. Ему предстоит провести под врачебным наблюдением несколько ближайших дней.