Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президента Португалии экстренно госпитализировали и провели операцию

Президент Португалии попал на операционный стол после того, как у него начались сильные боли и рвота.

Источник: Комсомольская правда

Президента Португалии Марселу Ребелу де Созу экстренно прооперировали в больнице Сан-Жуан в Порту после резкого ухудшения самочувствия. Состояние главы государства после успешной операции стабильное и оценивается как хорошее, сообщает администрация медицинского учреждения. Об этом пишет RMF24.

Политику стало плохо 1 декабря, когда он возвращался с мероприятий, посвященных Дню независимости страны. У него возникли сильные боли в животе и началась рвота.

Медики оперативно доставили президента в больницу для обследования. Диагностика выявила грыжу, которая требовала немедленного хирургического вмешательства.

Операция длилась примерно полтора часа и прошла без осложнений. Врачи заявили, что все манипуляции были выполнены в запланированном порядке. Представители клиники отметили, что 76-летний пациент чувствует себя хорошо после процедуры. Ему предстоит провести под врачебным наблюдением несколько ближайших дней.

Ранее президент США Дональд Трамп прошел МРТ и в Белом доме сообщили, что сердце и сосуды американского лидера находятся в хорошем состоянии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше