Президента Португалии экстренно госпитализировали и провели операцию

Президента Португалии Марселу Ребелу де Созу экстренно прооперировали в больнице Сан-Жуан в Порту после резкого ухудшения самочувствия. Состояние главы государства после успешной операции стабильное и оценивается как хорошее, сообщает администрация медицинского учреждения. Об этом пишет RMF24.
Политику стало плохо 1 декабря, когда он возвращался с мероприятий, посвященных Дню независимости страны. У него возникли сильные боли в животе и началась рвота.
Медики оперативно доставили президента в больницу для обследования. Диагностика выявила грыжу, которая требовала немедленного хирургического вмешательства.
Операция длилась примерно полтора часа и прошла без осложнений. Врачи заявили, что все манипуляции были выполнены в запланированном порядке. Представители клиники отметили, что 76-летний пациент чувствует себя хорошо после процедуры. Ему предстоит провести под врачебным наблюдением несколько ближайших дней.
Ранее президент США Дональд Трамп прошел МРТ и в Белом доме сообщили, что сердце и сосуды американского лидера находятся в хорошем состоянии.